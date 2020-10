Napoli, Grassani: «Decidono le ASL, non si deve giocare a tutti i costi» (Di lunedì 5 ottobre 2020) Il Napoli conferma la tesi che sia stata l’ASL a bloccare la sua partenza per Torino, come confermato dal proprio avvocato Mattia Grassani. Il legale del Napoli Mattia Grassani è intervenuto alla trasmissione radiofonica Radio Anch’Io lo Sport commentando quanto accaduto ieri sera in occasione del mancato svolgimento di Juventus-Napoli. LA DECISIONE – «In caso di contatti stretti e quarantena a decidere sono le ASL del territorio. Quello che mi indigna è che ci siano persone che ipotizzano l’esistenza di ASL che possano condizionare le gare in base agli interessi, senza pensare alla salute della gente». SCONFITTA A TAVOLINO – «Se il Giudice Sportivo agisse in questo senso lo sport perderebbe l’occasione per dare un messaggio chiaro, ... Leggi su calcionews24 (Di lunedì 5 ottobre 2020) Ilconferma la tesi che sia stata l’ASL a bloccare la sua partenza per Torino, come confermato dal proprio avvocato Mattia. Il legale delMattiaè intervenuto alla trasmissione radiofonica Radio Anch’Io lo Sport commentando quanto accaduto ieri sera in occasione del mancato svolgimento di Juventus-. LA DECISIONE – «In caso di contatti stretti e quarantena a decidere sono le ASL del territorio. Quello che mi indigna è che ci siano persone che ipotizzano l’esistenza di ASL che possano condizionare le gare in base agli interessi, senza pensare alla salute della gente». SCONFITTA A TAVOLINO – «Se il Giudice Sportivo agisse in questo senso lo sport perderebbe l’occasione per dare un messaggio chiaro, ...

claudioruss : - infoitsport : Grassani furioso: 'Asl condiziona il campionato? Il Napoli è indignato' - petrazzuolo : RT @napolimagazine: ON AIR - Avv. Grassani: 'Mi indigna che si possa pensare che la Asl condizioni il campionato, il Napoli non ha avuto sc… - susydigennaro : RT @napolimagazine: ON AIR - Avv. Grassani: 'Mi indigna che si possa pensare che la Asl condizioni il campionato, il Napoli non ha avuto sc… - Duttale : @napolista signor avvocato Grassani: il napoli ha rispettato il protocollo iniziale? e soprattutto perchè sono cont… -

Ultime Notizie dalla rete : Napoli Grassani Grassani: «Il Napoli non ha rispettato il protocollo? La Asl informata subito, nessuna contestazione IlNapolista Napoli, Grassani: «Decidono le ASL, non si deve giocare a tutti i costi»

Il Napoli conferma la tesi che sia stata l’ASL a bloccare la sua partenza per Torino, come confermato dal proprio avvocato Mattia Grassani. Il legale del Napoli Mattia Grassani è intervenuto alla ...

Grassani “Il Napoli non aveva scelta, Asl ha vietato viaggio”

Lo ha dichiarato l’avvocato del Napoli Mattia Grassani, intervenuto ai microfoni di “Radio anch’io sport” su Rai Radio 1 per spiegare il punto di vista della società campana sulla mancata disputa del ...

Il Napoli conferma la tesi che sia stata l’ASL a bloccare la sua partenza per Torino, come confermato dal proprio avvocato Mattia Grassani. Il legale del Napoli Mattia Grassani è intervenuto alla ...Lo ha dichiarato l’avvocato del Napoli Mattia Grassani, intervenuto ai microfoni di “Radio anch’io sport” su Rai Radio 1 per spiegare il punto di vista della società campana sulla mancata disputa del ...