Morte Davide Cervia 30 anni dopo, la moglie: “Conte mantenga la promessa sulla Commissione d’inchiesta” (Di lunedì 5 ottobre 2020) Morte Davide Cervia. Sono passati 30 anni da quel 12 settembre del 1990 quando alla vigilia della prima Guerra del Golfo, Davide Cervia sparì nel nulla. Le sentenze dei giudici hanno stabilito che si trattò di rapimento a fini militari e che ci furono bugie, omissioni e depistaggi che hanno trasformato il caso in uno dei grandi misteri d’Italia. L’ex sottufficiale della Marina Militare esperto in guerre elettroniche venne strappato all’affetto di sua moglie Marisa e dei figli Erika e Daniele che all’epoca avevano rispettivamente 6 e 4 anni. >> Rapimento Davide Cervia: il ministro Trenta vuole istruire una Commissione parlamentare d’inchiesta Il caso ... Leggi su urbanpost (Di lunedì 5 ottobre 2020). Sono passati 30da quel 12 settembre del 1990 quando alla vigilia della prima Guerra del Golfo,sparì nel nulla. Le sentenze dei giudici hanno stabilito che si trattò di rapimento a fini militari e che ci furono bugie, omissioni e depistaggi che hanno trasformato il caso in uno dei grandi misteri d’Italia. L’ex sottufficiale della Marina Militare esperto in guerre elettroniche venne strappato all’affetto di suaMarisa e dei figli Erika e Daniele che all’epoca avevano rispettivamente 6 e 4. >> Rapimento: il ministro Trenta vuole istruire unaparlamentare d’inchiesta Il caso ...

Advertising

jacopogiliberto : RT @TgrVeneto: A #Padova imbrattato con simboli #nazisti un #murale che ricorda la morte di George #Floyd, che ha dato origine al movimento… - TgrVeneto : A #Padova imbrattato con simboli #nazisti un #murale che ricorda la morte di George #Floyd, che ha dato origine al… - ultima_ora : RT @ultimenotizie: La Procura di Massa ha presentato ricorso in appello contro la sentenza della Corte d'Assise che lo scorso 27 luglio ha… - Davide_kun85 : RT @ZZiliani: A chi dovesse stupirsi della farsa in programma stasera a Torino per Juventus-Nessuno, ricordo la partita giocata alla morte… - davide_tripo : RT @NoireButterfly_: È mia opinione che la campagna di @RaiSport per giustificare il Napoli farebbe tenerezza se non fosse vergognosa e gra… -

Ultime Notizie dalla rete : Morte Davide L'amore che supera la morte, il sì di Davide alla sua Nuccia pochi giorni prima di andare via MilanoToday.it Morte Davide Cervia 30 anni dopo, la moglie: “Conte mantenga la promessa sulla Commissione d’inchiesta”

Morte Davide Cervia. Sono passati 30 anni da quel 12 settembre del 1990 quando alla vigilia della prima Guerra del Golfo, Davide Cervia sparì nel nulla. Le sentenze dei giudici hanno stabilito ...

Incidente stradale nella notte a Villar San Costanzo: morto 29enne dronerese

Incidente mortale nella notte di oggi, lunedì 5 ottobre, a Villar San Costanzo dove un giovane di 29 anni è finito fuori strada con la sua auto, ribaltandosi, terminando la propria corsa in un campo.

Morte Davide Cervia. Sono passati 30 anni da quel 12 settembre del 1990 quando alla vigilia della prima Guerra del Golfo, Davide Cervia sparì nel nulla. Le sentenze dei giudici hanno stabilito ...Incidente mortale nella notte di oggi, lunedì 5 ottobre, a Villar San Costanzo dove un giovane di 29 anni è finito fuori strada con la sua auto, ribaltandosi, terminando la propria corsa in un campo.