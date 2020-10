Milan, accordo con il Celtic per il prestito di Laxalt: i dettagli (Di lunedì 5 ottobre 2020) Diego Laxalt lascia il Milan e passa in prestito al Celtic, prossimo avversario in Europa League dei rossoneri. Il Milan ha chiuso l’accordo con il Celtic Glasgow per la cessione di Diego Laxalt. Il terzino uruguaiano lascia i rossoneri con la formula del prestito secco, come conferma calciomercato.com. Su di lui c’erano altre due squadre straniere, Olympiacos e Betis. Celtic e Milan si affronteranno il prossimo 22 ottobre al Celtic Park di Glasgow per la prima partita di Europa League. Leggi su MilanNews24 tutte le notizie sui rossoneri. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di lunedì 5 ottobre 2020) Diegolascia ile passa inal, prossimo avversario in Europa League dei rossoneri. Ilha chiuso l’con ilGlasgow per la cessione di Diego. Il terzino uruguaiano lascia i rossoneri con la formula delsecco, come conferma calciomercato.com. Su di lui c’erano altre due squadre straniere, Olympiacos e Betis.si affronteranno il prossimo 22 ottobre alPark di Glasgow per la prima partita di Europa League. Leggi suNews24 tutte le notizie sui rossoneri. Leggi su Calcionews24.com

