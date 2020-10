Mario Biondo | suicidio o omicidio? Una storia misteriosa e inspiegabile

(Di lunedì 5 ottobre 2020) Il caso dicontinua a tenere banco dopo 7 anni. La famiglia chiede chiarezza sulla sua morte avvenuta il 30 maggio del 2013 a Madrid Fonte Instagram – @cristianopascaLa vicenda riguardante il decesso diè uno dei casi di cronaca nera italiana più intricati e controversi. Il cameraman palermitano è venuto a mancare il 30 maggio del 2013 nella sua abitazione di Madrid dove viveva con la moglie Raquel Sanchez Silva avvenente showgirl spagnola. I due si sono conosciuti nel 2011 quando lei era inviata della versione iberica de L’Isola dei Famosi e lui era addetto alle riprese del reality. Nonostante la Sanchez avesse dieci anni in più, tra i due è stato amore a prima vista culminato nel matrimonio dopo appena un anno di relazione, ...

vladiluxuria : Stasera alle 21.20 ci sarò anche io nella ricostruzione dell’inspiegabe suicidio del cameraman Mario Biondo nello s… - g_bonincontro : RT @redazioneiene: STASERA DALLE 21.10 SU ITALIA1 È stato l’assassino a entrare nel suo computer dopo la sua morte? #LeIene #MarioBiondo h… - AndresPerin : RT @redazioneiene: STASERA DALLE 21.10 SU ITALIA1 È stato l’assassino a entrare nel suo computer dopo la sua morte? #LeIene #MarioBiondo h… - redazioneiene : STASERA DALLE 21.10 SU ITALIA1 È stato l’assassino a entrare nel suo computer dopo la sua morte? #LeIene… - Mariquita_la1a : RT @redazioneiene: LUNEDÌ SPECIALE SU MARIO BIONDO “Mario si è potuto suicidare?”. I genitori di Mario Biondo sono volati fino a Madrid per… -

A 7 anni dalla morte di Mario Biondo il suo computer è stato sottoposto a una nuova perizia tecnica. in base al documento esclusivo avuto da Le Iene è stato accertato che qualcuno deve aver toccato il ...Non si da pace Santina Biondo, mamma di Mario, l’uomo scomparso nel giugno del 2013 il cui caso ancora non è stato risolto. La donna è evidentemente disperata e vuole ovviamente giustizia. Nel corso ...