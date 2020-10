M5s: Rousseau, il blog è anche nostro (Di lunedì 5 ottobre 2020) ANSA, - ROMA, 05 OTT - "In merito al comunicato del Comitato di Garanzia del MoVimento 5 Stelle pubblicato ieri su Facebook, si specifica che il blog delle Stelle, come riporta anche la privacy policy ... Leggi su corrieredellosport (Di lunedì 5 ottobre 2020) ANSA, - ROMA, 05 OTT - "In merito al comunicato del Comitato di Garanzia del MoVimento 5 Stelle pubblicato ieri su Facebook, si specifica che ildelle Stelle, come riportala privacy policy ...

Advertising

giornalettismo : #Casaleggio è pronto a portar via #Rousseau al #M5S se questo si trasformerà in partito. I pentastellati, in serat… - ilriformista : Nessuno paga @Rousseau_OS, #Casaleggio taglia i servizi. M5S nel caos - Canatecza : #casaleggio: se perdo non gioco più e mi porto via il #rousseau. #m5s - QuestoTizio : RT @tempoweb: Guerra nucleare nel #M5S - ItaIiaSovrana : RT @tempoweb: Guerra nucleare nel #M5S -