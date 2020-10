(Di lunedì 5 ottobre 2020), 5 ottobre 2020 - L'delè arrivata a 160 centimetri sopra lo zero idrometrico e ha sommerso metà di. Le barriere modulari che aiutavano a contenere l'esondazione in ...

rep_milano : Maltempo, cedono le paratie sul lago di Como: la piazza centrale della città invasa dall'acqua, traffico in tilt [a… - occhio_notizie : #Como, piazza #Cavour invasa dall'acqua del lago: cedono le dighe gonfiabili - qn_giorno : Lago di #Como esondato, piazza Cavour sott'acqua #maltempo - MontagneLago : ?? La magia dei tramonti di ottobre sulle Montagne Lago di Como ?? Foto di Roberta Tantardini, scattata a Bellano… - ADM_assdemxmi : RT @qn_giorno: Maltempo a #Como, il lago esonda: disagi in centro / FOTO -

Ultime Notizie dalla rete : Lago Como

Questa mattina, poco prima delle 9, l’innalzamento del livello del lago (arrivato a 158 e in continua salita) unito alle onde causate da un paio di battelli in manovra hanno fatto cedere le barriere e ...Problemi per il traffico questa mattina a Como, a causa del cedimento delle paratie provvisorie (in parte gonfiabili) che ieri avevano consentito di riaprire alla circolazione una corsia sul lungolago ...