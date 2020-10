La Figc apre inchiesta su caso Juve-Napoli (Di lunedì 5 ottobre 2020) La vicenda Juve-Napoli sembra non aver mai fine. La Procura della Federcalcio ha aperto un'inchiesta sulla corretta applicazione da parte del Napoli dei protocolli sanitari validati dal Cts subito dopo la notizia della prima positività di un calciatore azzurro, e nelle ultime ore il capo dell'ufficio, Giuseppe Chiné, ha chiesto copia della corrispondenza tra la Asl, la Regione ed il club. I continui rimbalzi di responsabilità tra società, Aziende sanitarie locali e Lega Calcio, hanno portato la F.I.G.C. alla logica conseguenza di voler fare luce su una vicenda che rischia di complicare il regolare svolgimento del campionato. Leggi su ilfogliettone (Di lunedì 5 ottobre 2020) La vicendasembra non aver mai fine. La Procura della Federcalcio ha aperto un'sulla corretta applicazione da parte deldei protocolli sanitari validati dal Cts subito dopo la notizia della prima positività di un calciatore azzurro, e nelle ultime ore il capo dell'ufficio, Giuseppe Chiné, ha chiesto copia della corrispondenza tra la Asl, la Regione ed il club. I continui rimbalzi di responsabilità tra società, Aziende sanitarie locali e Lega Calcio, hanno portato la F.I.G.C. alla logica conseguenza di voler fare luce su una vicenda che rischia di complicare il regolare svolgimento del campionato.

