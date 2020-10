Juventus-Napoli, avv. Grassani: “Campionato non deve andare avanti a tutti i costi. Sul possibile 3-0 a tavolino…” (Di lunedì 5 ottobre 2020) Intervenuto ai microfoni di Radio 1 nel corso di Radio Anch'Io Sport, l'avvocato Mattia Grassani, esperto di diritto sportivo e legale del Napoli, ha commentato le recenti vicende avvenute in Serie A con la gara tra Juventus-Napoli non disputata come argomento principale.Le parole di Grassanicaption id="attachment 1031167" align="alignnone" width="487" Juventus-Napoli De Laurentiis Agnelli (getty images)/caption"La giornata di ieri è stata davvero stressante", ha commentato Grassani. "Dall'ultima circolare si capisce come le Asl territoriali decidono. Mi indigna che si possa pensare che ci siano Asl che possano avere come interesse di influire nel calcio. L'interesse è la salute delle persone. Ci sono persone che non possono ... Leggi su itasportpress (Di lunedì 5 ottobre 2020) Intervenuto ai microfoni di Radio 1 nel corso di Radio Anch'Io Sport, l'avvocato Mattia, esperto di diritto sportivo e legale del, ha commentato le recenti vicende avvenute in Serie A con la gara tranon disputata come argomento principale.Le parole dicaption id="attachment 1031167" align="alignnone" width="487"De Laurentiis Agnelli (getty images)/caption"La giornata di ieri è stata davvero stressante", ha commentato. "Dall'ultima circolare si capisce come le Asl territoriali decidono. Mi indigna che si possa pensare che ci siano Asl che possano avere come interesse di influire nel calcio. L'interesse è la salute delle persone. Ci sono persone che non possono ...

