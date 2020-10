Juventus, i Nazionali possono partire, ma solo… (Di lunedì 5 ottobre 2020) Dopo la serata fantasma di ieri la Juventus è tornata al JHotel in isolamento fiduciario, vista la positività al covid di due membri dello staff. I bianconeri resteranno lì fino a quando non sarà effettuato un nuovo giro di tamponi. Ma quando potranno prender parte alle convocazioni con le proprie Nazionali? Da mercoledì in caso di negatività dei tamponi i calciatori della Vecchia Signora potranno partecipare ai propri impegni Nazionali. Per l’Italia dunque, dopo aver rinunciato ai Nazionali del Napoli, mister Mancini dovrà aspettare almeno metà settimana per poter scoprire se Bonucci e Chiellini (che fanno parte delle lista convocati) potranno partecipare ai 3 impegni previsti dagli azzurri in questo mese. LEGGI ANCHE: Calciomercato ... Leggi su tuttojuve24 (Di lunedì 5 ottobre 2020) Dopo la serata fantasma di ieri laè tornata al JHotel in isolamento fiduciario, vista la positività al covid di due membri dello staff. I bianconeri resteranno lì fino a quando non sarà effettuato un nuovo giro di tamponi. Ma quando potranno prender parte alle convocazioni con le proprie? Da mercoledì in caso di negatività dei tamponi i calciatori della Vecchia Signora potranno partecipare ai propri impegni. Per l’Italia dunque, dopo aver rinunciato aidel Napoli, mister Mancini dovrà aspettare almeno metà settimana per poter scoprire se Bonucci e Chiellini (che fanno parte delle lista convocati) potranno partecipare ai 3 impegni previsti dagli azzurri in questo mese. LEGGI ANCHE: Calciomercato ...

