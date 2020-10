Juventus, è ufficiale: Mattia De Sciglio va al Lione in prestito secco (Di lunedì 5 ottobre 2020) E’ ufficiale: Mattia De Sciglio è un nuovo giocatore del Lione. La Juventus ha salutato il suo terzino in prestito secco con un comunicato ufficiale: “Dopo 3 anni, 62 presenze, 3 Scudetti, una Coppa Italia e una Supercoppa italiana vinti, è il momento dei saluti fra Mattia De Sciglio e la Juve. Il laterale, arrivato nell’estate 2017, proseguirà la sua carriera nelle fila dell’Olympique Lyonnais, dove giocherà in prestito la stagione appena iniziata. Non è mai mancato, in questi 3 anni, l’impegno di Mattia per la causa bianconera. Un impegno in campo, in allenamento, e anche fuori dal campo. A partire dal suo arrivo ... Leggi su sportface (Di lunedì 5 ottobre 2020) E’Deè un nuovo giocatore del. Laha salutato il suo terzino incon un comunicato: “Dopo 3 anni, 62 presenze, 3 Scudetti, una Coppa Italia e una Supercoppa italiana vinti, è il momento dei saluti fraDee la Juve. Il laterale, arrivato nell’estate 2017, proseguirà la sua carriera nelle fila dell’Olympique Lyonnais, dove giocherà inla stagione appena iniziata. Non è mai mancato, in questi 3 anni, l’impegno diper la causa bianconera. Un impegno in campo, in allenamento, e anche fuori dal campo. A partire dal suo arrivo ...

