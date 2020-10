“Io ti cercherò” trama e cast: tutto sulla nuova fiction Rai con Alessandro Gassmann (Di lunedì 5 ottobre 2020) Questa sera, 5 Ottobre 2020, sulla Rai andrà in onda l’attesissima serie Tv Io ti cercherò con Alessandro Gassmann e Maya Sansa. La fiction, prodotta da Rai fiction e Publispei e firmata dal regista Gianluca Maria Tavarelli, è composta da 8 episodi suddivisi in 4 serate, in onda il lunedì su Rai 1 a partire dalle 21.25 e disponibili anche on demand su Rai Play. La serie racconta la storia di un percorso difficile di un padre che cerca di far luce sulla morte del figlio. Questa sera i telespettatori impareranno a conoscere i vari protagonisti attraverso i primi due episodi: La via lattea e La fiducia. Ora scopriamo nel dettaglio la trama di Io ti cercherò e i nomi dei vari attori che ne compongono il cast. Leggi ... Leggi su urbanpost (Di lunedì 5 ottobre 2020) Questa sera, 5 Ottobre 2020,Rai andrà in onda l’attesissima serie Tv Io ti cercherò cone Maya Sansa. La, prodotta da Raie Publispei e firmata dal regista Gianluca Maria Tavarelli, è composta da 8 episodi suddivisi in 4 serate, in onda il lunedì su Rai 1 a partire dalle 21.25 e disponibili anche on demand su Rai Play. La serie racconta la storia di un percorso difficile di un padre che cerca di far lucemorte del figlio. Questa sera i telespettatori impareranno a conoscere i vari protagonisti attraverso i primi due episodi: La via lattea e La fiducia. Ora scopriamo nel dettaglio ladi Io ti cercherò e i nomi dei vari attori che ne compongono il. Leggi ...

