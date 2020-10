Governo ultime notizie: con seconda ondata ripresa slitta al 2022 (Di lunedì 5 ottobre 2020) Governo ultime notizie: l’esecutivo tratteggia i difficili scenari che potrebbe affrontare l’economia italiana a seguito della seconda ondata nella Nota di aggiornamento al Def. Una nuova impennata di contagi potrebbe costare al paese fino a 3 punti di Pil l’anno prossimo (e di ripresa neanche si parlerebbe prima del 2022).Segui Termometro Politico su Google News Governo ultime notizie: seconda ondata ed economia nazionale Governo ultime notizie – Nella Nota di aggiornamento al Def, il cosiddetto Nadef, si tratteggiano delle previsioni sul futuro dell’economia italiana. Tra i paragrafi del Nadef ... Leggi su termometropolitico (Di lunedì 5 ottobre 2020): l’esecutivo tratteggia i difficili scenari che potrebbe affrontare l’economia italiana a seguito dellanella Nota di aggiornamento al Def. Una nuova impennata di contagi potrebbe costare al paese fino a 3 punti di Pil l’anno prossimo (e dineanche si parlerebbe prima del).Segui Termometro Politico su Google Newsed economia nazionale– Nella Nota di aggiornamento al Def, il cosiddetto Nadef, si tratteggiano delle previsioni sul futuro dell’economia italiana. Tra i paragrafi del Nadef ...

