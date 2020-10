Ginevra Pisani, la professoressa dell’Eredità ammalia il web: «Sei pazzesca!» (Di lunedì 5 ottobre 2020) Oggi Ginevra Pisani è uno dei volti noti dell’Eredità grazie al suo ruolo di “professoressa”. La showgirl, però, si è fatta conoscere dal pubblico italiano con la sua partecipazione come corteggiatrice del programma di Canale 5 Uomini e Donne, condotto da Maria De Filippi. Ginevra è anche molto attiva sui social. Il profilo Instagram di Ginevra Pisani è seguito da oltre 334 mila followers, i quali si lasciano incantare dalla sua straordinaria bellezza. Poche ore fa la sua foto post doccia ha lasciato tutti quanti a bocca aperta. La Pisani con le sua innata femminilità fa strage di cuori sia dentro che fuori il piccolo schermo. Leggi anche –> Ginevra Pisani ... Leggi su urbanpost (Di lunedì 5 ottobre 2020) Oggiè uno dei volti noti dell’Eredità grazie al suo ruolo di “”. La showgirl, però, si è fatta conoscere dal pubblico italiano con la sua partecipazione come corteggiatrice del programma di Canale 5 Uomini e Donne, condotto da Maria De Filippi.è anche molto attiva sui social. Il profilo Instagram diè seguito da oltre 334 mila followers, i quali si lasciano incantare dalla sua straordinaria bellezza. Poche ore fa la sua foto post doccia ha lasciato tutti quanti a bocca aperta. Lacon le sua innata femminilità fa strage di cuori sia dentro che fuori il piccolo schermo. Leggi anche –>...

