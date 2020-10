“È lui che deve stare zitto”. Briatore-Gregoraci, altre scintille: arriva la lettera al GF Vip, lei spiazza Signorini così | Guarda (Di lunedì 5 ottobre 2020) Flavio Briatore non si trattiene e decide di parlare con Elisabetta Gregoraci, sua ex moglie attualmente al Grande Fratello Vip, il reality di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini. Tra loro un lungo tira e molla tra battute della showgirl e silenzi dell'imprenditore. Che ora rompe il silenzio, una volta per sempre. Giorni di fuoco: lei si avvicina a Pierpaolo Pretelli. Tenerezze e coccole, poi la Gregoraci fa retromarcia. E adesso arriva la lettera dell'ex marito: “Ero contento della tua partecipazione al GF Vip, alcune tue affermazioni mi hanno fatto male ma è più opportuno parlarne in privato. Portare il privato in pubblico non ci appartiene. Facciamo vivere i momenti belli che abbiamo vissuto. Il bene della nostra famiglia non può e non ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 5 ottobre 2020) Flavionon si trattiene e decide di parlare con Elisabetta, sua ex moglie attualmente al Grande Fratello Vip, il reality di Canale 5 condotto da Alfonso. Tra loro un lungo tira e molla tra battute della showgirl e silenzi dell'imprenditore. Che ora rompe il silenzio, una volta per sempre. Giorni di fuoco: lei si avvicina a Pierpaolo Pretelli. Tenerezze e coccole, poi lafa retromarcia. E adessoladell'ex marito: “Ero contento della tua partecipazione al GF Vip, alcune tue affermazioni mi hanno fatto male ma è più opportuno parlarne in privato. Portare il privato in pubblico non ci appartiene. Facciamo vivere i momenti belli che abbiamo vissuto. Il bene della nostra famiglia non può e non ...

La lettera integrale di Flavio Briatore a Elisabetta Gregoraci: "Proteggiamo Nathan, ti voglio bene"

Grande Fratello Vip, Elisabetta Gregoraci: "È lui che deve stare zitto". Lettera di Flavio Briatore? Finisce male

Anche se la Gregoraci non risparmia una frecciatina a Briatore: “È lui che deve stare un po’ zitto, non io - esclama ridendo - è partito tutto da lui. Però sono felice di questa lettera”.

