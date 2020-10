Coronavirus, Parigi in “mini lockdown” per 15 giorni (Di lunedì 5 ottobre 2020) Torna l’incubo lockdown in Francia, dove a Parigi, da domani fino al 19 ottobre, i bar resteranno chiusi per arginare la diffusione del Coronavirus. La decisione è stata annunciata dal prefetto della città Didier Lallement, preoccupato dall’aumento dei contagi e delle terapie intensive. “L’epidemia sta avanzando troppo velocemente – ha detto Lallement in conferenza stampa – Bisogno mettere un freno prima che il sistema sanitario venga sopraffatto”. Vietati anche gli eventi con più di mille persone e gli assembramenti con oltre dieci persone sul suolo pubblico. Resteranno aperti con un protocollo sanitario rinforzato ristoranti e mercanti. Serrande abbassate per palestre e piscine, con eccezione per le attività dei minori nell’ambito scolastico. “Convivere e ... Leggi su italiasera (Di lunedì 5 ottobre 2020) Torna l’incubo lockdown in Francia, dove a, da domani fino al 19 ottobre, i bar resteranno chiusi per arginare la diffusione del. La decisione è stata annunciata dal prefetto della città Didier Lallement, preoccupato dall’aumento dei contagi e delle terapie intensive. “L’epidemia sta avanzando troppo velocemente – ha detto Lallement in conferenza stampa – Bisogno mettere un freno prima che il sistema sanitario venga sopraffatto”. Vietati anche gli eventi con più di mille persone e gli assembramenti con oltre dieci persone sul suolo pubblico. Resteranno aperti con un protocollo sanitario rinforzato ristoranti e mercanti. Serrande abbassate per palestre e piscine, con eccezione per le attività dei minori nell’ambito scolastico. “Convivere e ...

