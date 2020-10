Can Yaman sarà ospite a Verissimo con Silvia Toffanin: ecco quando (Di lunedì 5 ottobre 2020) Can Yaman, l’affascinante e bravo attore turco diventato celebre anche in Italia per Daydreamer, sarebbe dovuto essere ospite di Silvia Toffanin a Verissimo il 3 ottobre 2020. Tuttavia così non è stato. Probabilmente, infatti, si è voluto lasciar spazio al racconto di Gabriel Garko circa il suo coming out dopo aver passato anni a nascondere il fatto di essere gay per svariati motivi. Proprio per tale ragione, quindi, è stata la conduttrice stessa a rivelare quando vedremo la celebrità all’interno dello studio di Canale 5. Qui di seguito, perciò, troviamo le parole riportate anche da Davide Maggio: Vi do una super anteprima per la prossima settimana. So che alcuni di voi se l’aspettavano già oggi ma, sabato prossimo, ... Leggi su tutto.tv (Di lunedì 5 ottobre 2020) Can, l’affascinante e bravo attore turco diventato celebre anche in Italia per Daydreamer, sarebbe dovuto esserediil 3 ottobre 2020. Tuttavia così non è stato. Probabilmente, infatti, si è voluto lasciar spazio al racconto di Gabriel Garko circa il suo coming out dopo aver passato anni a nascondere il fatto di essere gay per svariati motivi. Proprio per tale ragione, quindi, è stata la conduttrice stessa a rivelarevedremo la celebrità all’interno dello studio di Canale 5. Qui di seguito, perciò, troviamo le parole riportate anche da Davide Maggio: Vi do una super anteprima per la prossima settimana. So che alcuni di voi se l’aspettavano già oggi ma, sabato prossimo, ...

