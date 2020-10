Calciomercato Juventus – Ufficiale Chiesa è un nuovo giocatore della Juventus (Di lunedì 5 ottobre 2020) Calciomercato Juventus – Ufficiale: Federico Chiesa è un nuovo giocatore della Juventus. La società bianconera ha depositato in Lega il contratto del giocatore Federico Chiesa che lascia la Fiorentina a titolo temporaneo. L’esterno, che Pirlo attendeva, arriva in prestito con obbligo di riscatto a determinate condizioni. CIFRE OPERAZIONE Chiesa ALLA Juventus Chiesa si trasferisce alla Juventus in prestito oneroso biennale (2 milioni il primo anno, 8 il secondo) e riscatto a 40 milioni di euro che diventerà obbligo al realizzarsi di una ... Leggi su giornal (Di lunedì 5 ottobre 2020): Federicoè un. La società bianconera ha depositato in Lega il contratto delFedericoche lascia la Fiorentina a titolo temporaneo. L’esterno, che Pirlo attendeva, arriva in prestito con obbligo di riscatto a determinate condizioni. CIFRE OPERAZIONEALLAsi trasferisce allain prestito oneroso biennale (2 milioni il primo anno, 8 il secondo) e riscatto a 40 milioni di euro che diventerà obbligo al realizzarsi di una ...

