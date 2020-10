Calciomercato 2020 Inter: acquisti e cessioni dei nerazzurri (Di lunedì 5 ottobre 2020) Calciomercato 2020 Inter – Oggi, lunedì 5 ottobre 2020, si chiude il Calciomercato 2020. Ultimi colpi per le squadre di Serie A, con questa sessione estiva, condizionata dall’emergenza Coronavirus, che si chiuderà stasera alle ore 20. Quali sono gli acquisti e le cessioni dell’Inter? Scopriamolo insieme. acquisti SANCHEZ* (Att, Manchester United, D) – PADELLI (Por, S)* – RADU (Por, Parma. FP) – NAINGGOLAN (Cen, Cagliari, FP) – PERISIC (Att, Bayern Monaco, FP) – JOAO MARIO (Cen, Lokomotiv Mosca, FP) – COLIDIO (Att, Sint-Truiden, FP) – HAKIMI (Cen, Borussia Dortmund, D) – KOLAROV (Dif, Roma, D) – MALES (Att, Luzern, D) – PINAMONTI ... Leggi su tpi (Di lunedì 5 ottobre 2020)– Oggi, lunedì 5 ottobre, si chiude il. Ultimi colpi per le squadre di Serie A, con questa sessione estiva, condizionata dall’emergenza Coronavirus, che si chiuderà stasera alle ore 20. Quali sono glie ledell’? Scopriamolo insieme.SANCHEZ* (Att, Manchester United, D) – PADELLI (Por, S)* – RADU (Por, Parma. FP) – NAINGGOLAN (Cen, Cagliari, FP) – PERISIC (Att, Bayern Monaco, FP) – JOAO MARIO (Cen, Lokomotiv Mosca, FP) – COLIDIO (Att, Sint-Truiden, FP) – HAKIMI (Cen, Borussia Dortmund, D) – KOLAROV (Dif, Roma, D) – MALES (Att, Luzern, D) – PINAMONTI ...

Ultime Notizie dalla rete : Calciomercato 2020 Calciomercato estivo 2020, tutte le trattative e scambi di oggi 5 ottobre 2020 in diretta live Virgilio Sport Calciomercato Parma, nuovo obiettivo se parte Inglese

Dopo Matteo Darmian passato all'Inter, anche Roberto Inglese potrebbe lasciare Parma. Sull'attaccante nativo di Lucera è forte l'interessamento del Torino, a caccia di una punta per rimpolpare il ...

Chiesa con la valigia, al suo posto Callejon. L'Inter torna su Moses

ROMA. Il calciomercato prepara gli ultimi botti. O comunque ci prova. La Juventus ha sempre Federico Chiesa nel mirino e la trattativa sembra essere a un punto di svolta: prestito con obbligo di ...

