Benevento, addio Iemmello: il centravanti è del Las Palmas (Di lunedì 5 ottobre 2020) Benevento - Pietro Iemmello , attaccante di proprietà del Benevento , lascia per la prima volta in carriera l'Italia, per andare in prestito con diritto di riscatto al Las Palmas . L'ex Foggia , ... Leggi su corrieredellosport (Di lunedì 5 ottobre 2020)- Pietro, attaccante di proprietà del, lascia per la prima volta in carriera l'Italia, per andare in prestito con diritto di riscatto al Las. L'ex Foggia , ...

sportli26181512 : Benevento, addio Iemmello: il centravanti è del Las Palmas: L'anno scorso in prestito al Perugia, l'attaccante si t… - abdo_massa : RT @NicoSchira: Dopo la faringite pre Benevento altra non convocazione per Radja #Nainggolan, che non partirà per Roma. Il Ninja è a un pas… - SempreIntercom : RT @NicoSchira: Dopo la faringite pre Benevento altra non convocazione per Radja #Nainggolan, che non partirà per Roma. Il Ninja è a un pas… - MarisciaFox : RT @NicoSchira: Dopo la faringite pre Benevento altra non convocazione per Radja #Nainggolan, che non partirà per Roma. Il Ninja è a un pas… - kupaleon : RT @NicoSchira: Dopo la faringite pre Benevento altra non convocazione per Radja #Nainggolan, che non partirà per Roma. Il Ninja è a un pas… -

Ultime Notizie dalla rete : Benevento addio Benevento, addio Iemmello: il centravanti è del Las Palmas Corriere dello Sport Benevento, addio Iemmello: il centravanti è del Las Palmas

BENEVENTO - Pietro Iemmello, attaccante di proprietà del Benevento, lascia per la prima volta in carriera l'Italia, per andare in prestito con diritto di riscatto al Las Palmas. L'ex Foggia, ...

Calciomercato, addio Iemmello | Arriva l’annuncio ufficiale

Pietro Iemmello lascia definitivamente l'Italia per provare una nuova esperienza all'estero. Colpo in attacco per il club spagnolo!

BENEVENTO - Pietro Iemmello, attaccante di proprietà del Benevento, lascia per la prima volta in carriera l'Italia, per andare in prestito con diritto di riscatto al Las Palmas. L'ex Foggia, ...Pietro Iemmello lascia definitivamente l'Italia per provare una nuova esperienza all'estero. Colpo in attacco per il club spagnolo!