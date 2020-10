Barbara d’Urso, ascolti tv della domenica in calo: continua a vincere Francesca Fialdini (Di lunedì 5 ottobre 2020) Inizio di stagione turbolento per domenica Live di Barbara d’Urso. Da quattro settimane il programma di Canale 5 viene battuto da Francesca Fialdini con Da noi… a ruota libera. Anche ieri, domenica 4 ottobre, la trasmissione di Rai Uno ha avuto la meglio. Ben 1.963.000 telespettatori con il 13.50% di share contro 1.766.000 e il … L'articolo Barbara d’Urso, ascolti tv della domenica in calo: continua a vincere Francesca Fialdini proviene da Gossip e Tv. Leggi su gossipetv (Di lunedì 5 ottobre 2020) Inizio di stagione turbolento perLive did’Urso. Da quattro settimane il programma di Canale 5 viene battuto dacon Da noi… a ruota libera. Anche ieri,4 ottobre, la trasmissione di Rai Uno ha avuto la meglio. Ben 1.963.000 telespettatori con il 13.50% di share contro 1.766.000 e il … L'articolod’Urso,tvinproviene da Gossip e Tv.

