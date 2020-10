Attore svela di non essere etero, uno su Garko ce la fa (Di lunedì 5 ottobre 2020) A un certo punto l’illuminazione: è come guardare il processo Cusani. Silvia Toffanin ha zigomi molto più ossuti di Antonio Di Pietro, e Gabriel Garko è assai più di bell’aspetto dei segretari di partito novecenteschi, ma i vari «il sistema funziona in questo modo» sono identici. Le più frivole di noi aspettavano da otto giorni. Da quando, due venerdì fa, avevamo assistito al dramma d’un uomo. Due venerdì fa Gabriel Garko era comparso al Grande Fratello, dopo giorni di speculazioni abbastanza ubriache. Due dei concorrenti sono infatti ex attori delle ex fiction di Zagarolo, quelle scritte dal più grande sceneggiatore italiano degli ultimi decenni, Teodosio Losito, già concorrente di Sanremo e poi scrittore residente a Zagarolo (Losito si ... Leggi su linkiesta (Di lunedì 5 ottobre 2020) A un certo punto l’illuminazione: è come guardare il processo Cusani. Silvia Toffanin ha zigomi molto più ossuti di Antonio Di Pietro, e Gabrielè assai più di bell’aspetto dei segretari di partito novecenteschi, ma i vari «il sistema funziona in questo modo» sono identici. Le più frivole di noi aspettavano da otto giorni. Da quando, due venerdì fa, avevamo assistito al dramma d’un uomo. Due venerdì fa Gabrielera comparso al Grande Fratello, dopo giorni di speculazioni abbastanza ubriache. Due dei concorrenti sono infatti ex attori delle ex fiction di Zagarolo, quelle scritte dal più grande sceneggiatore italiano degli ultimi decenni, Teodosio Losito, già concorrente di Sanremo e poi scrittore residente a Zagarolo (Losito si ...

