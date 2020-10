App immuni è utilissima | ma siamo ancora pochi ad usarla

Leggi su quotidianpost

(Di lunedì 5 ottobre 2020) Sono già oltre 7 i milioni di download della App. Per Crisanti, però, sonotroppo. “L’appè uno strumento semplice e importantissimo per combattere il Covid: avverte gli utenti che sono stati a contatto con persone positive al virus e lo fa nel pieno rispetto della privacy”. Così dichiara su Facebook il ministro dello Sviluppo economico Stefano Patuanelli. Crisanti dice: “È molto utile ma. Per funzionare bisogna arrivare all’80-90%” Secondo Confesercenti, poi, l’app sarebbe addirittura più efficace delle chiusure. In un mondo dove la tecnologia la fa da padrona e abbiamo sui nostri smartphone app di ogni tipo e genere, da quelle ...