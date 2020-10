Alitalia, chiede un altro anno di cassa integrazione per quasi 7mila dipendenti. Piano di rilancio ancora in alto mare (Di lunedì 5 ottobre 2020) Alitalia chiede una proroga di quasi un anno della cassa integrazione straordinaria, in scadenza il 31 ottobre, per complessivi 6.828 dipendenti di Alitalia Sai e Cityliner. Lo si legge nella comunicazione inviata dal commissario straordinario ai sindacati, con cui si annuncia l’apertura della procedura per nuova cigs dal primo novembre al 23 settembre 2021 per 6.622 dipendenti di Alitalia Sai e altri 206 di Cityliner. Il numero chiesto dall’azienda è di due unità superiore ai 6.826 dipendenti dell’attuale procedura. Tra i dipendenti di Alitalia Sai, la richiesta riguarda 3.339 addetti tra il personale di volo (458 comandanti, 566 piloti, ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 5 ottobre 2020)una proroga diundellastraordinaria, in scadenza il 31 ottobre, per complessivi 6.828diSai e Cityliner. Lo si legge nella comunicazione inviata dal commissario straordinario ai sindacati, con cui si annuncia l’apertura della procedura per nuova cigs dal primo novembre al 23 settembre 2021 per 6.622diSai e altri 206 di Cityliner. Il numero chiesto dall’azienda è di due unità superiore ai 6.826dell’attuale procedura. Tra idiSai, la richiesta riguarda 3.339 addetti tra il personale di volo (458 comandanti, 566 piloti, ...

Roma, 5 ott. (Adnkronos) - Nuova tornata di cigs in Alitalia. La compagnia, secondo quanto s'apprende da fonti sindacali, chiede, infatti, il ricorso alla cassa integrazione straordinaria per ...

ROMA - Nuova cassa integrazione per Alitalia. Il commissario straordinario Giuseppe Leogrande, come previsto e annuncaito nel corso dell'incontro coi sindacati della scorsa settimana, ha chiesto la ...

