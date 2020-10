Agente Dzeko: «Non è andato alla Juve per Milik. Se è tranquillo? Non lo so» (Di lunedì 5 ottobre 2020) Silvano Martina, Agente di Edin Dzeko, parla del mancato passaggio del bosniaco alla Juve. Le sue parole sull’operazione sfumata L’Agente di Dzeko Silvano Martina ha parlato del mancato passaggio del centravanti alla Juve: le sue parole a Sportitalia. «Il mancato passaggio Dzeko alla Juventus? Non si è trovato accordo col Napoli con Milik e la Juve ha preso altro. Giocatore tranquillo? Non lo so, non lo sento da 10 giorni» ha commentato il procuratore. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di lunedì 5 ottobre 2020) Silvano Martina,di Edin, parla del mancato passaggio del bosniaco. Le sue parole sull’operazione sfumata L’diSilvano Martina ha parlato del mancato passaggio del centravanti: le sue parole a Sportitalia. «Il mancato passaggiontus? Non si è trovato accordo col Napoli cone laha preso altro. Giocatore? Non lo so, non lo sento da 10 giorni» ha commentato il procuratore. Leggi su Calcionews24.com

Silvano Martina, agente di Edin Dzeko, parla del mancato passaggio del bosniaco alla Juve. Le sue parole sull’operazione sfumata L’agente di Dzeko Silvano Martina ha parlato del mancato passaggio del ...

