Uomini e donne registrazioni del 3 ottobre 2020: baci hot e la sfilata vinta da un tronista (Di domenica 4 ottobre 2020) Le ultime anticipazioni di Uomini e donne, relative alle registrazioni del dating-show avvenute sabato 3 ottobre 2020, sono ricche di colpi di scena e indiscrezioni bollenti. Lo spoiler in questione riguarda sia il Trono Over che il Trono Classico, che al ritorno del programma su Canale 5 partito a settembre si sono accorpati in un unico girone. In particolare nelle ultime registrazioni sono emersi i nuovi baci degli ormai due ex conoscenti, Gemma Galgani e Nicola Vivarelli, e una sfilata spettacolare che ha visto trionfare il tronista dai capelli ricci, Gianluca De Matteis. Uomini e donne, le anticipazioni relative alle registrazioni del 3 ottobre ... Leggi su anticipazionitv (Di domenica 4 ottobre 2020) Le ultime anticipazioni di, relative alledel dating-show avvenute sabato 3, sono ricche di colpi di scena e indiscrezioni bollenti. Lo spoiler in questione riguarda sia il Trono Over che il Trono Classico, che al ritorno del programma su Canale 5 partito a settembre si sono accorpati in un unico girone. In particolare nelle ultimesono emersi i nuovidegli ormai due ex conoscenti, Gemma Galgani e Nicola Vivarelli, e unaspettacolare che ha visto trionfare ildai capelli ricci, Gianluca De Matteis., le anticipazioni relative alledel 3...

gennaromigliore : Sette anni fa, oggi, con il governo italiano eravamo a Lampedusa a piangere i 368 uomini, donne e bambini annegati… - matteosalvinimi : #Salvini: La Lega non ha organizzato nessuna manifestazione davanti al Tribunale, non mi sarei mai permesso di dist… - GiovanniToti : Grazie agli uomini e alle donne della nostra Protezione Civile regionale che anche oggi sono al lavoro in tutta la… - Martinasylum : RT @tripps42: È sempre tutto un 'perché le donne non denunciano?' o 'perché le donne non lasciano i mariti violenti?' e mai un 'perché gli… - TaobukFestival : #VeronicaPivetti a #Taobuk10: 'Noi donne combattimento come pazze per conquistare dei diritti che ci spettano. Gli… -