Schiaffo al Papa sulla tomba di San Francesco | la sua Enciclica svelata da un sito contestatore

Leggi su ilgiornale

(Di domenica 4 ottobre 2020) Serena Sartini Il Pontefice ad Assisi per l'attesa «Fratelli tutti». Ma, prima della firma, lo sgarbo... Assisi Lontano dagli scandali e dai veleni vaticani. Ilesce dalle mura leonine, in questi giorni travolte dall'operazione di dossieraggio su Angelo Becciu, e sceglie di firmare la sua terza, Fratelli tutti, ad Assisi,di San. Una prima assoluta, una giornata storica, non solo perché l'viene «bollata» fuori dal Vaticano, ma anche perché è la prima volta che uncelebra messadi San. L'Fratelli tutti è ispirata al santo di Assisi di cui Bergoglio ha voluto ...