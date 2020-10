Roma | Kluivert ad un passo dal Lipsia | operazione in prestito

Leggi su dailynews24

(Di domenica 4 ottobre 2020) Dopo Diego Perotti, sbarcato ieri in Turchia per sostenere le visite mediche e firmare con il Fenerbahce, laè pronta lasciar andare anche Justin, entrato negli ultimi minuti nella sfida di ieri con l’Udinese. Stando a quanto riporta Sky Sport, l’esterno olandese è molto vicino al trasferimento al, l’andrebbe in porto … L'articolo