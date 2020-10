Responsabilità genitoriale limitata per rifuto trasfusione, coppia di Testimoni di Geova riabilitata (Di domenica 4 ottobre 2020) ROMA – Revocato un decreto del Tribunale per i minorenni contro una coppia di genitori Testimoni di Geova, vittima nell’ultimo anno di una gogna mediatica per essersi opposti alle trasfusione ematiche alla figlia. Leggi su dire (Di domenica 4 ottobre 2020) ROMA – Revocato un decreto del Tribunale per i minorenni contro una coppia di genitori Testimoni di Geova, vittima nell’ultimo anno di una gogna mediatica per essersi opposti alle trasfusione ematiche alla figlia.

