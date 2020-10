Pompei ed Ercolano: Scoperti neuroni perfettamente conservati nei resti di una vittima dell’eruzione del 79 d.C. (Di domenica 4 ottobre 2020) Pompei continua ad affascinare per la sua grande storia, scoperte e vita quotidiana degli abitanti. Gli scavi Scoperti nel Settecento regalano ancora oggi emozioni, l’ultima scoperta avvenuta in questi giorni ha fatto impazzire gli scienziati. Sono stati Scoperti nei resti umani di una vittima dell’eruzione del 79 d.C. del tessuto celebrale al cui interno sono state identificate strutture neuronali del sistema nervoso centrale. Pompei e Ercolano: Scoperti neuroni nei resti di una vittima L’incredibile scoperta è stata pubblicata sulla rivista scientifica americana “Plos one“. La scoperta è stata guidata dall’antropologo italiano Pier Paolo Petrone ... Leggi su quotidianpost (Di domenica 4 ottobre 2020)continua ad affascinare per la sua grande storia, scoperte e vita quotidiana degli abitanti. Gli scavinel Settecento regalano ancora oggi emozioni, l’ultima scoperta avvenuta in questi giorni ha fatto impazzire gli scienziati. Sono statineiumani di unadell’eruzione del 79 d.C. del tessuto celebrale al cui interno sono state identificate strutture neuronali del sistema nervoso centrale.neidi unaL’incredibile scoperta è stata pubblicata sulla rivista scientifica americana “Plos one“. La scoperta è stata guidata dall’antropologo italiano Pier Paolo Petrone ...

