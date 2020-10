Pasta con zucca | guanciale e taleggio | Il primo piatto saporito e veloce

Leggi su pianetadonne.blog

(Di domenica 4 ottobre 2020) Ildiche ti proponiamo oggi è belloe non è troppo complicato da preparare. Con lae il, è unche sa d’autunno, una stagione che richiama anche nei colori. Qui di seguito ti offriamo la ricetta per questa delizia di stagione. Gli ingredienti Per quattro persone gli ingredienti necessari sono: 480 grammi di penne rigate (o di un’altracorta); 500 grammi di; 100 grammi di; 100 grammi di; una cipolla; due spicchi d’aglio; sale, pepe, olio extravergine e grana padano grattugiato: quanto basta. La preparazione Si parte con la pulizia della. Va tagliata a ...