Parma | Liverani | Finalmente la vittoria Aspetto un centrale e un esterno

Parma, Liverani: 'Oggi contava fare punti. Darmian si congeda da grande uomo. Busi? Ci interessa'

Ora la sosta ci aiuterà". Fabio Liverani è soddisfatto della vittoria del suo Parma, per 1-0, sul Verona. "Possiamo gestire un pochino meglio, non si può correre sempre al massimo in avanti.PARMA - Il Parma batte il Verona 1-0, grazie a un gol "lampo" di Kurtic, e trova i suoi primi tre punti di questo campionato. La squadra di Liverani mette subito le cose in chiaro e al primo affondo, ...