Minaccia e rapina minorenni al distributore: 34enne arrestato dalla Polizia (Di domenica 4 ottobre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoCaserta – Ha terrorizzato tre minorenni intenti a mettere il carburante al proprio scooter, Minacciandoli e strappandogli di mano la banconota da cinque euro che uno dei tre stava per inserire nella macchina automatica che avrebbe dovuto autorizzare l’erogazione. Protagonista un 34enne pluripregiudicato casertano, che è stato poco dopo rintracciato e arrestato dai poliziotti del Reparto Volanti della Questura di Caserta. Il fatto è accaduto ad un distributore del centro, nei pressi di via Roma. Il 34enne, dopo essersi impossessato dell’esiguo bottino, si è allontanato di poche centinaia di metri, ed è stato subito ritrovato e fermato; dopo essere stato riconosciuto dalle vittime, è stato quindi condotto ... Leggi su anteprima24 (Di domenica 4 ottobre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoCaserta – Ha terrorizzato treintenti a mettere il carburante al proprio scooter,ndoli e strappandogli di mano la banconota da cinque euro che uno dei tre stava per inserire nella macchina automatica che avrebbe dovuto autorizzare l’erogazione. Protagonista unpluripregiudicato casertano, che è stato poco dopo rintracciato edai poliziotti del Reparto Volanti della Questura di Caserta. Il fatto è accaduto ad undel centro, nei pressi di via Roma. Il, dopo essersi impossessato dell’esiguo bottino, si è allontanato di poche centinaia di metri, ed è stato subito ritrovato e fermato; dopo essere stato riconosciuto dalle vittime, è stato quindi condotto ...

