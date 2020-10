Milano: Sala ai vigili, 'ci attendono mesi difficili, prometto impegno' (2) (Di domenica 4 ottobre 2020) (Adnkronos) - Il ringraziamento ai suoi "ghisa", quest'anno, "è ancora più sentito" per l'impegno del corpo in occasione dell'epidemia di Coronavirus. "Se Milano ha retto meglio di tante altre città d'Italia e d'Europa lo deve anche al suo grande cuore, del quale fa parte anche il lavoro dei nostri agenti", ha detto il sindaco Sala. "Con questa cerimonia guardiamo al passato, al presente e al futuro del corpo. Certamente rappresentano il futuro gli 89 nuovi agenti a cui diamo oggi il benvenuto: donne e uomini che arricchiranno il corpo con il loro entusiasmo e la loro voglia di fare. Il loro giuramento di fedeltà alle Istituzioni è un bel segnale; è un gesto che dimostra come Milano, anche in un momento difficile come questo, sa investire sui giovani e sulla sicurezza". Durante ... Leggi su iltempo (Di domenica 4 ottobre 2020) (Adnkronos) - Il ringraziamento ai suoi "ghisa", quest'anno, "è ancora più sentito" per l'del corpo in occasione dell'epidemia di Coronavirus. "Seha retto meglio di tante altre città d'Italia e d'Europa lo deve anche al suo grande cuore, del quale fa parte anche il lavoro dei nostri agenti", ha detto il sindaco. "Con questa cerimonia guardiamo al passato, al presente e al futuro del corpo. Certamente rappresentano il futuro gli 89 nuovi agenti a cui diamo oggi il benvenuto: donne e uomini che arricchiranno il corpo con il loro entusiasmo e la loro voglia di fare. Il loro giuramento di fedeltà alle Istituzioni è un bel segnale; è un gesto che dimostra come, anche in un momento difficile come questo, sa investire sui giovani e sulla sicurezza". Durante ...

