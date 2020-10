Lazio-Inter 1-1, Inzaghi: “Espulsione Immobile? Vidal è stato molto più furbo di lui” (Di domenica 4 ottobre 2020) “L’episodio dell’espulsione di Immobile? L’ho rivisto e secondo me non c’è nulla. Ciro mi ha detto di essere stato provocato dopo aver subito il fallo. Vidal è stato molto più furbo di lui”. Lo ha dichiarato il tecnico della Lazio, Simone Inzaghi, dopo il pareggio con l’Inter. “Probabilmente Atalanta e Inter avremmo voluto affrontarle più avanti. Sono convinto che con i nuovi acquisti sarà anche quest’anno una Lazio che farà divertire. Abbiamo risentito del gol subito nel primo tempo – ha detto l’allenatore a Dazn – abbiamo avuto tre cambi forzati e poca fortuna negli episodi. Ma la squadra ... Leggi su sportface (Di domenica 4 ottobre 2020) “L’episodio dell’espulsione di? L’ho rivisto e secondo me non c’è nulla. Ciro mi ha detto di essereprovocato dopo aver subito il fallo.piùdi lui”. Lo ha dichiarato il tecnico della, Simone, dopo il pareggio con l’. “Probabilmente Atalanta eavremmo voluto affrontarle più avanti. Sono convinto che con i nuovi acquisti sarà anche quest’anno unache farà divertire. Abbiamo risentito del gol subito nel primo tempo – ha detto l’allenatore a Dazn – abbiamo avuto tre cambi forzati e poca fortuna negli episodi. Ma la squadra ...

E' stata una partita dai nervi tesissimi quella andata in scena questo pomeriggio all'Olimpico tra Lazio ed Inter. Le due squadre dopo 90 minuti ad altissimi livelli escono dallo Stadio con un punto ...

Lazio-Inter pareggio per 1-1: Milinkovic risponde a Lautaro, espulsi Immobile e Sensi

Finisce in parità la sfida tra Lazio e Inter, che non vanno oltre l’1-1 nella terza giornata di Serie A. I nerazzurri pescano il vantaggio nel primo tempo con il gol di Lautaro Martinez, nella ...

