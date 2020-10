La Cirinnà | bordate a Zingaretti | «Non sono una formica | non mi monto la testa e resto umile»

Leggi su secoloditalia

(Di domenica 4 ottobre 2020) «Ionotoriamente una persona». Lo afferma la senatrice del Pd Monica Cirinnà. La polemica contro il leader dem è dura. «Non mimai montata la, anche dopo i risultati importanti ottenuti con una legge che ha cambiato la vita a molte persona e che porta il mio nome. Non mi sento unta dall’alto ma penso di far parte a tutti gli effetti della dirigenza del mio partito. Conc’è un punto cardine da sviscerare. Lui crede che debba farsi avanti qualcuno con i super poteri. Però sinceramente non so proprio chi possa essere questa figura». Cirinnà: «Il Pd consideri la mia esperienza» «Iounacandidata alla primarie, che spero ci siano. Così ...