La ASL1 di Napoli chiarisce il provvedimento e ribadisce, il Napoli non può partire (Di domenica 4 ottobre 2020) Il noto portale Calcio&Finanza riporta le parole del Direttore della ASL 1 di Napoli apparso in diretta ai microfoni Rai. Il Direttore della ASL 1 … L'articolo La ASL1 di Napoli chiarisce il provvedimento e ribadisce, il Napoli non può partire proviene da ForzAzzurri.net. Leggi su forzazzurri (Di domenica 4 ottobre 2020) Il noto portale Calcio&Finanza riporta le parole del Direttore della ASL 1 diapparso in diretta ai microfoni Rai. Il Direttore della ASL 1 … L'articolo Ladiil, ilnon puòproviene da ForzAzzurri.net.

XIIIr3d : RT @GenCar5: Con 400 casi #Covid19 ieri, il Cotugno saturo, il focolaio importato dal #Genoa, la scelta dell'ASL1 #Campania di fermare il #… - guarnieribe : @MichelaMgl @Ivan__soli Michela fuori da ogni polemica perché continui a dire che la ASL1 di Napoli non è competent… - bittervelenoso : Ieri scriveva ASL1 di #Napoli. Oggi scrive #ASL2 di #Napoli. Riescono a taroccare tutto #pagliacci #vergogna… - Raffael10996815 : @robbby11 I giocatori del Napoli hanno residenze in vari quartieri, Asl1 è competente in alcuni, Asl2 in altri. E '… - antoiner01 : @lucasofri Ma magari è b solo perché noi siamo solo più coscienziosi e scrupolosi di loro.... Sarà così, anzi all'A… -