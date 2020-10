Juve-Napoli, la lettera di De Laurentiis: «Partire per Torino sarebbe una violazione delle norme sanitarie» (Di domenica 4 ottobre 2020) Non c’erano alternative: il Napoli, dopo la scoperta del secondo caso di positività al Coronavirus in squadra, quello del centrocampista Eljif Elmas, ha dovuto rinunciare alla trasferta all’Allianz Stadium di Torino. Lo spiega il presidente della società partenopea Aurelio De Laurentiis in una lettera indirizzata a Lega Serie A, Figc e Juventus. Giocare la partita, come nelle intenzioni dei bianconeri e seguendo le indicazioni della Lega, avrebbe portato i giocatori del Napoli a violare le disposizioni dell’Asl e delle autorità sanitarie regionali. Nella lettera spedita ieri, 3 ottobre, De Laurentiis ripercorre la procedura seguita dalla sua società: arrivato ... Leggi su open.online (Di domenica 4 ottobre 2020) Non c’erano alternative: il, dopo la scoperta del secondo caso di positività al Coronavirus in squadra, quello del centrocampista Eljif Elmas, ha dovuto rinunciare alla trasferta all’Allianz Stadium di. Lo spiega il presidente della società partenopea Aurelio Dein unaindirizzata a Lega Serie A, Figc entus. Giocare la partita, come nelle intenzioni dei bianconeri e seguendo le indicazioni della Lega, avrebbe portato i giocatori dela violare le disposizioni dell’Asl eautoritàregionali. Nellaspedita ieri, 3 ottobre, Deripercorre la procedura seguita dalla sua società: arrivato ...

AleAntinelli : 22 casi spalmati in una settimana al #Genoa. 2 casi nel Napoli 2 nella Juve. Giocatori in isolamento alla vigilia .… - MarcoBellinazzo : Mi auguro che in @SerieA qualcuno si svegli per evitare la pantomima di un match in mondovisione con sola Juve che… - capuanogio : La @juventusfc comunica che domani alle 20,45 scenderà in campo per giocare #JuveNapoli. La scelta dell’ASL di… - Sentenza2020 : RT @MCriscitiello: La Lega Calcio conferma: “Juve-Napoli si può giocare”. Si va verso il 3-0 a tavolino. Sarebbe un grave precedente che ri… - Informazioneli5 : RT @tuttosport: #Juve-#Napoli, la pec di #DeLaurentiis: “Chiediamo il rinvio” ?? -