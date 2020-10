Harvest Grand Prix | Power regna sovrano in gara 2

Leggi su sport.periodicodaily

(Di domenica 4 ottobre 2020) Willè il re di2 dell’, penultimo appuntamento stagionale della IndyCar Series. Il pilota australiano del Team Penske comanda lasullo stradale di Indianapolis dall’inizio alla fine, anche se non è stata esattamente una passeggiata. In unabreve (75 giri contro gli 85 di1) in cui l’usura delle gomme gioca un ruolo fondamentale,riesce a gestire le proprie Firestone a mescola dura, tenendo a bada il rientro di uno scatenato Colto Herta. Il figlio d’arte sfrutta le gomme morbide per riagganciare il rivale, ma arriva a soli 9 decimi di distacco. Troppi, per poter pensare ad un attacco. Il secondo posto di Herta è comunque positivo per ...