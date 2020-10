Giacomo Urtis a processo? – “Sono chirurgo estetico” – Live non è la d’Urso (Di domenica 4 ottobre 2020) Giacomo Urtis interviene a Live – Non è la d’Urso per parlare dei guai giudiziari che sta vivendo in questo periodo. In seguito ad un intervento dei NAS, dalla sua clinica sono state prelevate delle provette e ora il noto chirurgo dei vip rischia di doversi presentare davanti ai giudici. Al centro dell’inchiesta dei prelievi non permessi, usati per la tecnica del trapianto e della crescita di capelli. Giacomo Urtis si mostra nel salotto di Barbara d’Urso del tutto cambiato. Lineamenti diversi, occhi di colore azzurro, lifting al volto e tanti altri interventi che non possiamo vedere in tv. Emerge inoltre che il dottore abbia inventato di avere un titolo che non possiede: non è un chirurgo plastico? Giacomo ... Leggi su giornal (Di domenica 4 ottobre 2020)interviene a– Non è la d’Urso per parlare dei guai giudiziari che sta vivendo in questo periodo. In seguito ad un intervento dei NAS, dalla sua clinica sono state prelevate delle provette e ora il notodei vip rischia di doversi presentare davanti ai giudici. Al centro dell’inchiesta dei prelievi non permessi, usati per la tecnica del trapianto e della crescita di capelli.si mostra nel salotto di Barbara d’Urso del tutto cambiato. Lineamenti diversi, occhi di colore azzurro, lifting al volto e tanti altri interventi che non possiamo vedere in tv. Emerge inoltre che il dottore abbia inventato di avere un titolo che non possiede: non è unplastico?...

ssssunflowerrrr : Ma sto Giacomo Urtis che dice al professore che lui fa cinema e va in televisione... ma sticazzi! Nel momento in cu… - Jexyka89 : RT @FabioFor1: Le ultime lettere di Giacomo Urtis #noneladurso - Valenti99939235 : NON VORREI MAI ESSERE NEI PANNI DI GIACOMO URTIS, MADO CHE FIGURA DI MERDA #noneladurso - FabioFor1 : Le ultime lettere di Giacomo Urtis #noneladurso - blurtry : Vi fareste operare da giacomo urtis anche per delle banali orecchie a sventola? Perchè? #noneladurso -