GF Vip: Enock furioso con Myriam Catania (Di domenica 4 ottobre 2020) Dopo la festa di ieri è nato un duro scontro tra Myriam Catania e Enock Barwuah. Il calciatore ha perso le staffe per le continue e pressanti richieste dell’attrice che lo ha più volte invitato a ballare. Finora Enock si è mostrato sempre pacato e docile. Il suo vero carattere, però, potrebbe essere venuto fuori ieri sera, nei confronti di Myriam. Mentre gli altri fossero pronti ad andare a dormire, infattiArticolo completo: dal blog SoloDonna Leggi su solodonna (Di domenica 4 ottobre 2020) Dopo la festa di ieri è nato un duro scontro traBarwuah. Il calciatore ha perso le staffe per le continue e pressanti richieste dell’attrice che lo ha più volte invitato a ballare. Finorasi è mostrato sempre pacato e docile. Il suo vero carattere, però, potrebbe essere venuto fuori ieri sera, nei confronti di. Mentre gli altri fossero pronti ad andare a dormire, infattiArticolo completo: dal blog SoloDonna

IsaeChia : ‘#GfVip 5’, scoppia la lite tra #EnockBarwuah e #MyriamCatania: “Non sono un burattino!” - Notiziedi_it : Grande Fratello Vip 2020, Enock sbotta con Myriam: “Mi hai preso per un burattino?” | Video Mediaset - VicolodelleNews : ‘#GFVip’ Qualcuno fa scoppiare Enock Barwuah e arriva così il suo primo litigio nella casa che lo innervosisce pare… - zazoomblog : Enock Barwuah furia contro Myriam al GF Vip: “Non sono il tuo burattino” - #Enock #Barwuah #furia #contro #Myriam - Marco2185530838 : @Cristin00189740 Ma guarda il fratello mi piace anche come calciatore??ma Enock non ha un cazzo da raccontare, il di… -