FORMAZIONI Milan Spezia | le scelte degli allenatori

(Di domenica 4 ottobre 2020) Ecco leufficialiper il match valido per la 3ª giornata di Serie A 2020/21:Ecco gli schieramenti ufficiali di, match valido per la 3ª giornata di Serie A 2020/2021.(4-2-3-1): Donnarumma; Calabria, Kjaer, Gabbia, Hernandez; Tonali, Krunic; Saelemaekers, Brahim Diaz, Leao, Colombo. All.: Pioli(4-3-3): Rafael; Sala, Chabot, Erlic, Marchizza; Pobega, Ricci, Maggiore; Verde, Galabinov, Gyasi. All.: Italiano Leggi su Calcionews24.com

Dopo aver messo in bacheca la prima, storica vittoria in serie A, lo Spezia di Vincenzo Italiano alla prova della Scala del calcio, a San Siro contro un Milan fin qui praticamente infallibile in ...Ecco le scelte ufficiali degli allenatori per il match valido per la 3ª giornata di Serie A 2020/21: formazioni Milan Spezia Ecco gli schieramenti ufficiali di Milan-Spezia, match valido per la 3ª ...