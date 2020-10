Covid: Napoli in isolamento, si rispetta decisione Asl (Di domenica 4 ottobre 2020) ANSA, - Napoli, 04 OTT - Non ci sono al momento segnali dal Napoli di un possibile cambio di decisione in merito alla partenza per Torino per la sfida contro la Juventus che per la Lega di Serie A ... Leggi su corrieredellosport (Di domenica 4 ottobre 2020) ANSA, -, 04 OTT - Non ci sono al momento segnali daldi un possibile cambio diin merito alla partenza per Torino per la sfida contro la Juventus che per la Lega di Serie A ...

Non ci sono al momento segnali dal Napoli di un possibile cambio di decisione in merito alla partenza per Torino per la sfida contro la Juventus. La squadra è stata messa in isolamento dall'Asl per i ...

Il Napoli non parte per Torino: si rispetta la decisione dell'Asl

L'ombra del Coronavirus continua a tenere sotto scacco la Serie A e lo fa con il big match dello Stadium tra Juve e Napoli, che ieri ha vissuto una vigilia molto burrascosa. Al momento non ci sono ...

