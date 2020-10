Conte da Assisi chiede un cambio di passo per guardare al futuro (Di domenica 4 ottobre 2020) AGI - Non bastano i programmi, serve un mutamento di passo: Giuseppe Conte arriva ad Assisi per le celebrazioni di San Francesco e, parlando del messaggio del Poverello, accenna all'impegno di governo e maggioranza sul Piano di Rinascita. Il piano nazionale "Stiamo elaborando un piano nazionale che dovrà consegnare alle prossime generazioni un Paese rigenerato. Non bastano però i programmi, serve una mutazione di passo e di prospettiva anche sul piano culturale". Parole che fanno riferimento al clima interno alla maggioranza, ancora attraversata da tensioni proprio sul piano di rilancio del Paese e sulle riforme. Le parole di Zingaretti Solo due giorni fa, era stato il segretario del Partito democratico ad avvertire la necessità di un "colp d'ala" della maggioranza perchè "non si ... Leggi su agi (Di domenica 4 ottobre 2020) AGI - Non bastano i programmi, serve un mutamento di: Giuseppearriva adper le celebrazioni di San Francesco e, parlando del messaggio del Poverello, accenna all'impegno di governo e maggioranza sul Piano di Rinascita. Il piano nazionale "Stiamo elaborando un piano nazionale che dovrà consegnare alle prossime generazioni un Paese rigenerato. Non bastano però i programmi, serve una mutazione die di prospettiva anche sul piano culturale". Parole che fanno riferimento al clima interno alla maggioranza, ancora attraversata da tensioni proprio sul piano di rilancio del Paese e sulle riforme. Le parole di Zingaretti Solo due giorni fa, era stato il segretario del Partito democratico ad avvertire la necessità di un "colp d'ala" della maggioranza perchè "non si ...

