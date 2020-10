Conflitto a fuoco con polizia | muore rapinatore 17enne

(Di domenica 4 ottobre 2020) NAPOLI, 04 OTT - Unè morto e un altro arrestato in uncon lanella notte a Napoli. La vittima è un minore di 17 anni. Gli agenti sono intervenuti per sventare una ...

Agenzia_Ansa : Conflitto a fuoco con la polizia, muore un rapinatore 17enne #Napoli #ANSA - repubblica : Napoli, conflitto a fuoco con la polizia, muore un rapinatore 17enne - Corriere : Napoli, conflitto a fuoco con la polizia: muore rapinatore 17enne - susydigennaro : RT @napolimagazine: A NAPOLI - Conflitto a fuoco con la polizia, muore un rapinatore 17enne - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: A NAPOLI - Conflitto a fuoco con la polizia, muore un rapinatore 17enne -

Ultime Notizie dalla rete : Conflitto fuoco

Si spara per le strade di Napoli nelle prime ore del giorno. Morto in un conflitto a fuoco con la Polizia un rapinatore 17enne. Il complice diciottenne, risultato essere il figlio di Genny la Carogna, ...Secondo le prime informazioni, il giovane e un complice erano a bordo di uno scooter – successivamente risultato rubato – in via Duomo, nel centro storico, quando hanno avvicinato ...