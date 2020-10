Basket Serie A1 2020, Cremona-Venezia 66-83: cronaca e tabellino (Di domenica 4 ottobre 2020) Venezia sconfigge Cremona a domicilio per 81-87 nel match valido per la seconda giornata del campionato di Serie A1 2020/2021. Un risultato che gli uomini di De Raffaele hanno gestito sin dal primo quarto, chiuso sul 14-23. Da quel momento il vantaggio degli uomini di De Raffaele ha sempre flirtato con la doppia cifra, prima che aumentasse nei minuti finali del quarto quarto. Sugli scudi Chappell (15 punti), Tonut (15) e Watt (14), mentre dall’altra parte non sono bastati i 19 di T.J. Williams. RISULTATI E CLASSIFICHE cronaca – (in aggiornamento) IL tabellino Cremona – Venezia (14-23; 23-22; 13-15; 16-23) Cremona: Venezia: Leggi su sportface (Di domenica 4 ottobre 2020)sconfiggea domicilio per 81-87 nel match valido per la seconda giornata del campionato diA1/2021. Un risultato che gli uomini di De Raffaele hanno gestito sin dal primo quarto, chiuso sul 14-23. Da quel momento il vantaggio degli uomini di De Raffaele ha sempre flirtato con la doppia cifra, prima che aumentasse nei minuti finali del quarto quarto. Sugli scudi Chappell (15 punti), Tonut (15) e Watt (14), mentre dall’altra parte non sono bastati i 19 di T.J. Williams. RISULTATI E CLASSIFICHE– (in aggiornamento) IL(14-23; 23-22; 13-15; 16-23)

