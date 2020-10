Bambino positivo in una scuola materna, tamponi e quarantena per tutta la classe (Di domenica 4 ottobre 2020) Coronavirus, ci sono i primi due studenti positivi: nessuna chiusura di classi e scuole 23 settembre 2020 Bimbo di 3 anni positivo al covid: compagni d'asilo e dade negativi al tampone 26 settembre ... Leggi su forlitoday (Di domenica 4 ottobre 2020) Coronavirus, ci sono i primi due studenti positivi: nessuna chiusura di classi e scuole 23 settembre 2020 Bimbo di 3 annial covid: compagni d'asilo e dade negativi al tampone 26 settembre ...

Ultime Notizie dalla rete : Bambino positivo Bambino positivo in una materna di Forlì Classe in quarantena Corriere Romagna News Coronavirus, maestra positiva all'asilo: 40 bimbi in quarantena

Empoli, 4 ottobre 2020 - Una sezione di una scuola dell'infanzia dell'istituto comprensivo 'Est' di Empoli, composta da 26 bambini dell'età di quattro anni, è stata posta in quarantena dopo che una lo ...

Covid 19: sette nuovi contagiati, cinque a Empoli

FIRENZE. Sono 101 i nuovi casi positivi nei territori dell’Asl Toscana Centro. Nelle ultime 24 ore risulta nessun decesso. Di seguito il dettaglio. 37 casi in provincia di Firenze, di cui 7 nella zona ...

