Albero cade su un’auto in transito nel Pisano: nessun ferito (Di domenica 4 ottobre 2020) Tragedia sfiorata nel primo pomeriggio a San Giuliano Terme (Pisa) dove un Albero è caduto su un’automobile in transito. Illesi i tre occupanti della vettura. L’episodio è accaduto lungo via Panoramica, nella frazione di Molina di Quosa. Il conducente dell’auto, un’utilitaria, è stato colto di sorpresa e non ha potuto evitare l’impatto con la pianta che cascando ha schiacciato la parte anteriore del veicolo. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per liberare il mezzo dalla pianta. Nei giorni scorsi un episodio simile è avvenuto a Firenze, nella zona dell’Osmannoro, dove, a causa del forte vento un Albero è caduto colpendo di striscio un passante che è rimasto ferito a una gamba. L’uomo, un 55enne, soccorso da un altro ... Leggi su meteoweb.eu (Di domenica 4 ottobre 2020) Tragedia sfiorata nel primo pomeriggio a San Giuliano Terme (Pisa) dove unè caduto su un’automobile in. Illesi i tre occupanti della vettura. L’episodio è accaduto lungo via Panoramica, nella frazione di Molina di Quosa. Il conducente dell’auto, un’utilitaria, è stato colto di sorpresa e non ha potuto evitare l’impatto con la pianta che cascando ha schiacciato la parte anteriore del veicolo. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per liberare il mezzo dalla pianta. Nei giorni scorsi un episodio simile è avvenuto a Firenze, nella zona dell’Osmannoro, dove, a causa del forte vento unè caduto colpendo di striscio un passante che è rimastoa una gamba. L’uomo, un 55enne, soccorso da un altro ...

