La sorella di Adua Del Vesco ha scritto a Barbara d'Urso, rivelando che Tommaso Zorzi non ha raccontato tutta la verità al GF Vip. A Live Non è la d'Urso, la padrona di casa non poteva non parlare del gossip che impazza intorno ad Adua Del Vesco del Grande Fratello Vip. L'attrice è finita nell'occhio … L'articolo Adua Del Vesco, la sorella scrive alla d'Urso: "Zorzi l'ha incastrata!" è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it

