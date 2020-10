UFFICIALE – Juventus, acquistato Mandragora: resterà in prestito all’Udinese (Di sabato 3 ottobre 2020) La Juventus comunica l’acquisto di Rolando Mandragora a titolo definitivo. Il giocatore resterà in prestito all’Udinese «Juventus Football Club S.p.A. comunica di aver raggiunto un accordo con la società Udinese Calcio S.p.a. per l’acquisizione a titolo definitivo del diritto alle prestazioni sportive del calciatore Rolando Mandragora a fronte di un corrispettivo di € 10,7 milioni, pagabili nel corso delle stagioni sportive 2020/2021 e 2021/2022. Juventus ha sottoscritto con lo stesso calciatore un contratto di prestazione sportiva fino al 30 giugno 2025 Contestualmente, Juventus ha sottoscritto con l’Udinese Calcio S.p.A. un accordo per la cessione temporanea a titolo gratuito del diritto alle prestazioni sportive dello ... Leggi su calcionews24 (Di sabato 3 ottobre 2020) Lacomunica l’acquisto di Rolandoa titolo definitivo. Il giocatore resterà inall’Udinese «Football Club S.p.A. comunica di aver raggiunto un accordo con la società Udinese Calcio S.p.a. per l’acquisizione a titolo definitivo del diritto alle prestazioni sportive del calciatore Rolandoa fronte di un corrispettivo di € 10,7 milioni, pagabili nel corso delle stagioni sportive 2020/2021 e 2021/2022.ha sottoscritto con lo stesso calciatore un contratto di prestazione sportiva fino al 30 giugno 2025 Contestualmente,ha sottoscritto con l’Udinese Calcio S.p.A. un accordo per la cessione temporanea a titolo gratuito del diritto alle prestazioni sportive dello ...

