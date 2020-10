Tutela salute pubblica, oltre 3mila i controlli eseguiti questa mattina dalla Polizia Locale (Di sabato 3 ottobre 2020) Il contenimento della diffusione da Covid-19 continua ad essere oggetto di attenzione da parte della Polizia Locale della Capitale, impegnata dall’inizio dell’emergenza epidemiologica in una costante attività di controllo per verificare il rispetto delle prescrizioni per il contenimento del contagio da Covid-19. In queste ultime ore, in virtù delle nuove disposizioni, il Comando Generale ha attuato un ulteriore potenziamento della vigilanza sull’intero territorio capitolino con mirate verifiche da parte della pattuglie che, in primo luogo, hanno provveduto a richiamare la cittadinanza a comportamenti responsabili, intervenendo concretamente nelle situazioni dove, nonostante i solleciti degli agenti, alcune persone, che non si sono attenute alle regole previste, sono state sanzionate secondo quanto previsto ... Leggi su romadailynews (Di sabato 3 ottobre 2020) Il contenimento della diffusione da Covid-19 continua ad essere oggetto di attenzione da parte delladella Capitale, impegnata dall’inizio dell’emergenza epidemiologica in una costante attività di controllo per verificare il rispetto delle prescrizioni per il contenimento del contagio da Covid-19. In queste ultime ore, in virtù delle nuove disposizioni, il Comando Generale ha attuato un ulteriore potenziamento della vigilanza sull’intero territorio capitolino con mirate verifiche da parte della pattuglie che, in primo luogo, hanno provveduto a richiamare la cittadinanza a comportamenti responsabili, intervenendo concretamente nelle situazioni dove, nonostante i solleciti degli agenti, alcune persone, che non si sono attenute alle regole previste, sono state sanzionate secondo quanto previsto ...

Ultime Notizie dalla rete : Tutela salute Covid, Conte: se non si tutela salute non si tutela economia Tiscali.it Pescara/scuola. Sindaco firma un’ordinanza a tutela della salute pubblica.

l’ordinanza sindacale assegna quindi il dovere di indossare le mascherine a tutela delle vie respiratorie, anche all’aperto in prossimità e nelle aree adiacenti le scuole, nelle fasce orarie di ...

Domani visite all’Oasi in città di Sant’Agnello con i volontari del Wwf

forniti dalla biodiversità urbana sono cruciali per la salute e il benessere di chi vive in città ... che ostacola la possibilità di movimento attivo dei bambini e le uniche isole tutelate sono i ...

